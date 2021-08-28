Российский пловец Жданов с мировым рекордом победил на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Роман Жданов победил в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 150 метров на Паралимпиаде в Токио.

Роман преодолел дистанцию за 2 минуты 12,17 секунды, что является мировым рекордом. Отметим, что это второе золото для российского спортсмена на Играх в Токио. Ранее он победил на дистанции 50 метров брассом.

Таким образом, сборная России в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио занимает третье место, имея в своем активе 12 золотых, семь серебряных и 16 бронзовых наград. Возглавляет таблицу Китай (23-15-20).