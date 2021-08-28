Российский пловец Граничка с мировым рекордом победил на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Граничка стал золотым медалистом Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом.
Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 25,13 секунды, что является мировым рекордом
Серебро досталось Антони Понсе Бертран (1.26,53) из Испании, а тройку призеров замкнул представитель Китая Ли Цзюньшэн (1.29,01).
Таким образом, сборная России в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио занимает третье место, имея в своем активе 13 золотых, семь серебряных и 19 бронзовых наград. Возглавляет таблицу Китай (27-20-25).
источник: «Советский спорт»