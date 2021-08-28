Российских пловцов дисквалифицировали за нарушение правил по итогам финала Паралимпиады в Токио

Российские пловцы дисквалифицированы по итогам комбинированной эстафеты в финале Паралимпиады в Токио.
Наши спортсмены пришли на финиш третьими и завоевали бронзовые награды, но лишились медалей из-за нарушения правил. В составе российской команды выступали Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина, Вячеслав Емельянцев.
Таким образом, в тройку призеров войдет сборная Бразилии. Золото завоевали представители Великобритании, а на второй позиции расположилась Австралия.
Добавим, что сборная России в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио занимает третье место, имея в своем активе 13 золотых, семь серебряных и 19 бронзовых наград. Возглавляет таблицу Китай (30-22-26).
Паралимпиада в Японии продлится до 5 сентября.