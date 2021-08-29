Россиянка Муратова стала паралимпийской чемпионкой в пауэрлифтинге

Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 кг.
Результат россиянки - 132 кг. Победителем стала спортсменка из Нигерии Боcе Омолайо (141 кг), серебро у украинки Натальи Олейник (133 кг).
Спортсмены соревнуются в классе PWL, в него входят люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Муратовой 41 год, она мастер спорта России международного класса. Россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира (2014, 2019). Муратова владеет мировым рекордом, установленным в 2021 году (143 кг).
источник: «Советский спорт»