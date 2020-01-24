Федерер спасся. Серена – не спаслась. Итоги пятого дня Australian Open - Советский спорт
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24 января 2020 19:40Настольный теннисВелиев Эмиль

Федерер спасся. Серена – не спаслась. Итоги пятого дня Australian Open

Сенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Рооджера Федерера с Джоном Миллманом.

«Советской спорт» - о главных события пятницы на Открытом чемпионате Австралии.

ПОРАЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВОЙ

В верхней части женской одиночной сетки больше россиянок не осталось. Увы… Екатерина Александрова (28-я ракетка планеты и лучшая наша девушка в рейтинге) не справилась с Петрой Квитовой, проиграв 1:6, 2:6.

К сожалению для российских болельщиков, борьбы в матче не получилось. Если в первом гейме Александрова еще навязывала борьбу чешской теннисистке, то после этого Квитова разыгралась, включила свой форхэнд, сделала два подряд брейка и забрала сет со счетом 6:1. Вторая партия началась для первой ракетки России более удачно - она смогла дважды устоять на своей подаче против грозной оппонентки. Впрочем, класс двукратной чемпионки Уимблдона очень быстро взял свое - фаворитка включилась и шансов россиянке не оставила. «Гейм. Сет. Матч» от главного судьи матча прозвучало уже спустя час после выхода теннисисток на корт.

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- Думаю, ключевыми стали первые два гейма, когда мне удалось удержать свою подачу за, даже не знаю, минут семь. Затем я смогла сделать брейк. Это было отличное начало для меня. После этого я прекрасно себя чувствовала и играла достаточно агрессивно. Я знала, что должна играть именно так, атакуя с первого удара. Александровой нравится действовать в той же манере, что и мне. Я просто старалась первой оказывать давление на соперницу, — призналась позже Квитова.

Теперь борьбе за трофей из россиянок продолжает лишь Анастасия Павлюченкова – ее в субботу ждет матч с другой чешкой, второй ракеткой планеты Каролиной Плишковой.

ВЫЛЕТ ЧЕМПИОНКИ

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Действующая чемпионка Australian Open Наоми Осака сложила свои полномочия уже в третьем круге. Четвертая ракетка мира проиграла открытию прошлого сезона – 15-летнейамериканке Кори Гауфф.

В первой партии соперницы исправно брали свою подачу, пока в 8 -мгейме бэкхенд Осаки не дал сбой. Фаворит матча допустила три подряд невынужденные ошибки, а Гауфф повела с брейком и своего уже не упустила – 6:3. Во втором сете, понимая, что нужно отыгрываться, японка начала действовать более агрессивно, но риск не только не оправдался, но и вылился в невынужденные ошибки в простых ударах с «сильной руки». Впрочем, Наоми, отдав свою подачу в первом же гейме, сразу же сделала ответный брейк, восстановив равновесие в партии. До поры до времени четвертый номер рейтинга показывала игру, достойную самой себя, но всем на «Арене Рода Лейвера» было очевидно - сегодня не ее день. Переломный момент наступил в 7-м гейме, когда у двукратной победительницы турниров «Большого Шлема» дрогнул тот же бэкхенд. Вновь серия серию из трех невынужденных ошибок подряд, вновь отданный гейм на своей подаче, и соперница получает открытую дорогу к победе. Гауфф, со свойственным ей юношеским максимализмом, вцепилась в свой шанс зубами, и шансов действующей чемпионке не оставила. Последний гейм «в ноль» уходит в актив Кори, она идет в четвертый круг, а Осака – собирать чемоданы.

ШОК ДЛЯ СЕРЕНЫ И СТЕФА

За прошедший игровой день турнир покинули несколько претендентов на победу, среди которых -Серена Уильямс и Стефанос Циципас.

Американка не смогла совладать с Ван Цян, дважды проиграв свою подачу в самый важный момент. Встреча закончилась победой китаянки в трех сетах. Стоит выделить две момента, предрешившие исход. В первом сете борьба была абсолютно равной до предпоследнего гейма, когда на Серену нашло непонятное затмение, и она «под ноль» отдала свою подачу, после чего 29-й номер рейтинга выиграла партию. Отыгравшись во втором сете, Уильямс боролась до последнего, несмотря на не лучшую форму, но снова в решающий момент допустила 5 невынужденных ошибок в одном гейме, что и привело к итоговому поражению – 4:6, 7:6, 5:7. Впервые за 14 лет Серена не добаралсь до второй недели на «хардовом» Большом шлеме! Последний раз такая оказия случалась с ней в 2006 году. Тоже в Австралии.

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А Стефанос Циципас неожиданно проиграл Милошу Раоничу. Грек с российскими корнями навязал сопернику достойную борьбу, но так и не смог взять ни сета. Раонич давно славится своей зубодробительной подачей, которая не раз спасала его в самый нужный момент. Вот и в этом матче канадец настрелял 19 эйсов, при одном из которых мяч просвистел в воздухе со скоростью 223 километра в час. Кроме того, в этой игре он еще и ногами не проигрывал сопернику, успевая за мощными ударами грека с правой, и даже двукратное преимущество по невынужденным ошибкам не помешало ему закончить матч в минимальное количество сетов – 7:5, 6:4, 7:6.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ВОЗНЯЦКИ

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Самым важным событием игрового дня все-таки стал матч Каролин Возняцки. Заранее было известно, что Australian Open станет последним турниром в карьере бывшей первой ракетки мира. Триумфально уйти не получилось, в третьем круге датчанка уступила Онс Жабер из Туниса 5:7, 6:3, 5:7. После матча на экране Мельбурн Арены организаторы показали специальный ролик, посвященный главной героине вечера.

29-летняя спортсменка именно в Мельбурне выиграла свой единственный турнир «Большого Шлема» - в 2018 году.

ЮБИЛЕЙ ФЕДЕРЕРА

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В качестве вишенки на торте хорошего тенниса судьба подарила зрителям четырехчасовой триллер с участием Роджера Федерера и любимца местной публики Джона Миллмана. Несмотря на разницу в 43 позиции в рейтинге ATP, швейцарец висел на расстоянии одного австралийского кросса от поражения.

В этом матче было все: и брейки в последнем гейме, и серии невынужденных ошибок, и красивые кроссы от Миллмана, и фирменные укороченные в самый неожиданный момент в исполнении Роджера, и пять сетов плотной борьбы, ни в одном из которых разница не составила более двух геймов, и, конечно, камбэк швейцарца на супер-тай-брейке, когда он, уже казалось, сам не верил, что этот матч можно спасти. Федерер находился в критическом положении, но его опыт и точность принятия решений подобно швейцарскому механизму сбоя не дали. У Миллмэна, в свою очередь, нервы дрогнули. Австралиец вел 8:4 и имел две подачи в запасе, но сначала допустил две ошибки, а потом уже его грозный соперник включился на полную. Точный перевод влево, и трибуны взрываются – за Роджера тут болеют чуть не меньше, чем за своего соотечественника. Итоговый счет: 4:6, 7:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Эта победа стала для самого титулованного теннисиста в истории 100-й на кортах Мельбурна. Напомним, Федерер 6 раз побеждал на Открытом Чемпионате Австралии.

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