Праздник спорта, праздник художественной гимнастики!

ОПЫТ ПРОВЕРЕННЫХ, ПРОРЫВ ЮНЫХ

В России продолжаются состязания в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. В Москве состоялся турнир по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 12 по 14 сентября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

На Спартакиаде выступили представительницы сборных команд России и сборные регионов страны. В заявочных списках значились в том числе и победительницы многих международных и европейских соревнований на взрослом и юношеском уровне, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса.

В индивидуальной программе соревновались 36 гимнасток, из которых 20 приняли участие в финальном розыгрыше медалей Спартакиады.

Состязания прошли по олимпийской системе — финалов в отдельных видах не предусмотрено, зато есть квалификация многоборья.

Чемпионкой в индивидуальной программе — многоборья стала трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте Лала Крамаренко с суммой баллов 163.30. Она безупречно исполнила обновлённые программы.

На втором месте серебряный призер Игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы Дина Аверина (158.50 баллов).

Бронза на счету 15-летней талантливой юниорки Анны Поповой. Впечатляющий результат, с учетом того, что гимнастке всего 15 лет, а в качестве исполнения и уверенности она не уступает лидерам.

Арина Аверина снялась с финала многоборья по состоянию здоровья, после не совсем удачного исполнения упражнения с обручем, в котором допустила грубую ошибку.

В групповых упражнениях за награды поборолись сборные команды 22 регионов страны. Через квалификацию в финал пробились десять команд: сборная России, сборная России-2, Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Ульяновская, Омская, Ростовская, Пензенская области, Красноярский край.

Первое место в групповых упражнениях — многоборья заняла сборная России (75.70 баллов), «серебро» завоевала сборная России-2 (70.30), «бронзу» — команда Москвы (68.10).

«СЕГОДНЯ УЧАСТВУЕМ В ОЛИМПИАДЕ»

Ирина Винер рассказала о нюансах подготовки:

- Что касается личниц, то участие в Спартакиаде очень важно, потому что у нас выступают и молодые девочки по программе российских правил, и девочки, которые все-таки готовятся к чемпионату мира и, возможно, Олимпийским играм, мы пока держим их на правилах Международной федерации гимнастики. По российским правилам, у нас есть огромное количество элементов, которые выполняет молодежь, но мы дали фору девочкам — Авериным, Крамаренко, еще нескольким, имеющим в запасе 2-3 балла, готовящимся по международным правилам. Мы поменяли несколько упражнений у Арины, Дины, Лале Крамаренко два раза поменяли программу, в групповых упражнениях меняем музыку, составы, это сложно, так как у нас ушли все, кто участвовал в чемпионате мира и Олимпийских играх.

Ирина Винер назвала Спартакиаду настоящим чемпионатом мира:

- Будем считать, что мы сегодня участвуем в Олимпиаде. Сегодня наши «страны» — это регионы России. Они выступают как страны, которые участвуют в чемпионате мира. Кстати, сейчас проходит чемпионат мира, но уверяю вас, что вы присутствуете на настоящем чемпионате мира, с самыми сильными гимнастками.

С этим сложно не согласиться, так как сильнейшие гимнастки России продемонстрировали прекрасную техническую подготовку, разнообразные виртуозные программы, чем порадовали зрителей и подарили настоящий Праздник Художественной Гимнастики.