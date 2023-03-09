The winner takes it all! Винер или лузер?

Почему никто у нас не работает над институтом репутации? Эту тему ведь не назовешь слишком уж сложной и запутанной. Это не та ситуация, когда принято хмурить брови и говорить: «Все не так однозначно». Нет, есть вещи, где белое - это белое, а черное - это черное. Без полутонов.

Все награждения спортсменов (не завоеванными медалями, а уже – неспортивными званиями, звездочками и проч.), все назначения на те или иные должности основываются только на одном: вас «там» кусают, значит вы – наши герои. Логику в этом найти сложно. Это даже не «сукин сын, зато наш сукин сын» - это нечто более радикальное.

И ведь мало кого удивляет и веселит, когда с ног до головы измазанные допингом спортсмены вдруг получают очередное воинское звание (!) – в голову никому не приходит, что они честь мундира позорят. А уж про отставку Виталия Мутко с поста министра спорта, когда была доказана его вина в допинг-истории (он был обвинен, конечно, не в подмене пробирок, а в банальной халатности: привычно надувал щеки и не следил за тем, чем занимаются его прямые подчиненные), все помнят: в конце 2016 года он отправился в отставку через повышение до роли вице-премьера, который курирует то же самое министерство спорта!

Мы почему-то не задаем вопросы. Те самые вопросы, которые просто с кончика языка слететь готовы. Например, не спрашиваем у Этери Тутберидзе, что в ее тренерском штабе делает допинговый врач Филипп Шветский? Еще до его прихода в фигурное катание было доказано (да и он сам не опровергал, легко сможете нагуглить), что по его вине российские спортсмены нарушили антидопинговые правила. Шестеро гребцов подсадил – не слишком ли? И хоть раз за те полтора года, что Шветского видят рядом с Валиевой, дан был ответ на этот вопрос? Но нет, теперь тренера снова награждают государственными наградами? За что? За позор в Пекине, который мы все испытали?

История с Ириной Винер – из той же оперы. Безнаказанность, которая приводит к потере берегов. Хотя в случае с Ириной Александровной, тут берегов, похоже, для этих людей не существует.

Ирину Винер отстранили на два года от международных стартов. Их, к слову сказать, у нас и так нет, этих стартов. Поэтому отсчет пойдет только с того момента, когда с нас в принципе снимут этот глобальный бан. И в этом пункте нет никакого иезуитства – все справедливо.

По большому счету, история не стоит выеденного яйца. Один тренер после поражения подопечных (помните, Арина Аверина получила серебро вместо «планового» золота, и руководство нашей гимнастики не оставило и камня на камне от талантливой израильской гимнастки?) оказался недоволен работой судей на Олимпиаде в Токио-2020, в пух и прах раскритиковал одного из судей. Причем, текст был довольно хамским и жестким по своей сути. На рынке в Адлере или где-нибудь еще, наверное, так разговаривать в порядке вещей, но если ты допущен на ключевые международные турниры – это все-таки перебор.

Она ведь реально не просто хамила – она лгала (я еще выбираю выражения!). Она чисто формально оболгала судью Кузьмину. В России за то же самое дисквалифицируют. Тренера Разина из «Северстали» за то же самое – на несколько матчей прямо в этом сезоне.

Ведь что происходит, если так поступает футбольный наставник в послематчевом флэш-интервью? Или хоккейный тренер на пресс-конференции после окончания матча вдруг трехэтажным образом пройдется по рефери? Никого ведь не удивляет последующая дисквалификация наставника, правда? Иногда на очень длительный период, иногда – если наговоривший сгоряча тысячу бочек арестантов додумается вовремя извиниться – на небольшой.

Прошло полтора года. Нахамивший тренер не извинился. Ни разу. Ни полунамеком, вообще никак. А ведь все это время было посвящено тому, что, не желая наказывать легенду, международные чиновники просто ждали. Намекали, советовали, но не дождались. Наказали. При этом два года это не такое уж суровое наказание. Шамиль Тарпищев пошутил и назвал сестер Уильямс братьями, за что получил год бана. А тут – совсем иное дело. Не шутка, а площадное хамство. С последующим выкручиванием рук: помнится, сколько слов было произнесено о том, что Арине Авериной все-таки должны выдать в России призовые и машину – наравне со всеми олимпийскими чемпионками!

И ведь это был не разовый срыв! Тренер, конечно, может, быть во время соревнований в состоянии аффекта. Но тут же ситуация продолжалась из раза в раз, из турнира в турнир. После Олимпиады было памятное выступление Винер на чемпионате мира в октябре 2021 года, спустя всего пару месяцев после Игр в Токио.

В спорте такое недопустимо. Нельзя со всей пролетарской ненавистью обрушиваться на судей. Это трактуется однозначно: «нарушение спортивной этики» - и точка! Если бы у тренера была другая фамилия – было б то же самое! А если фамилия Винер, то почему надо рассчитывать на снисхождение? Если ты кричишь в зале обычного суда оскорбления в адрес судьи – тебя накажут, причем серьезно. В спорте – ровно точно так же.

А на этой неделе – совсем интересно. Словно методичка некая выпущена для пропагандистов. Как же все активно бросились защищать Ирину Винер! Отстранившие «неотъемлемую часть мирового спорта» - это Иуды и предатели.

Вы, дорогие, перед тем, как отрабатывать заказ, задайте себе один простой вопрос: к чему ведет подобное площадное хамство? Да, если мы видим, как ты материшь Маргариту Мамун в документальном фильме, это, в конце концов, грязное, неприятное, но все-таки в некоторой степени внутреннее дело внутри парадигмы «тренер – ученик». Если Этери Тутберидзе создала конвейер одноразовых чемпионок, то почему это не позволено Винер? Но площадное хамство – оно только у нас прокатывает как норма поведения. В мировой практике порок всегда наказан. Вот ведь по делу все. О чем спорить?