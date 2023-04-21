«Да она просто симулянтка!» Ляйсан Утяшевой не верили, а она была на грани ампутации ног

Ляйсан Утяшева – известная спортсменка, телеведущая, жена комика Павла Воли, умница и просто красавица, но история успеха не была такой радужной: депрессии, пищевые расстройства, серьезные травмы, проблемы в семье. Всё это не похоже на сказку.

Мечтала стать балериной

Звезда художественной гимнастики родом из Башкирии. Маленькая Ляйсан мечтала о балете, но в балетную школу ей попасть так и не удалось, вместо этого девочка стала заниматься в секции художественной гимнастики в Волгограде. Тренировки начали приносить плоды, и Ляйсан получила приглашение поехать в Центр олимпийской подготовки.

К сожалению, финансовое положение в семье Утяшевой не позволяло оплатить переезд дочери в Москву, и Ляйсан осталась в Волгограде.

В это время начались первые проблемы со здоровьем, связанные с ограничением в питании, тренер спортсменки сильно ограничивала приёмы пищи и не давала денег, которые присылала мама.

В 11 лет Ляйсан оказалась в Новогорске, в месте, куда мечтает попасть любая гимнастка. Бесспорно, расписание в Центре было достаточно жестким, как и подобает профессиональным спортсменам. Помимо тренировок у девочек было и школьное обучение.

Спорт высших достижений

В 14 лет Утяшева стала мастером спорта. В 16 лет она начала побеждать на чемпионатах мира и Европы. В 2001 году в Мадриде произошло событие, которое и открыло светлый путь для Ляйсан. Звёзд сборной России Алину Кабаеву и Ирину Чащину дисквалифицировали из-за употребления допинга. Она тренировалась по 8 часов день, чтобы получить этот шанс.

Источник фото: РИА Новости

В 17 лет начались и травмы, Утяшева почувствовала боль в левой ноге, врачи не нашли никаких повреждений и поставили диагноз «психосоматика». Ляйсан потеряла доверие тренеров, её считали симулянткой, хотя она еле вставала с кровати, в какой-то момент стала принимать до 36 обезболивающих таблеток в день.

Москва. Кубок мира. Истерика. Рентген. И, увы… снова ничего не выявлено. Так продолжалось ещё восемь месяцев, победы чередовались с поражениями. И пиком стала потеря сознания на соревнованиях. На ноге стали крошиться ногти, но и в этот раз врачи ничего не нашли.

Ирина Александровна Винер, увидев хромающую девочку в Израиле, поняла, что она не врёт, ведь в тот момент на неё никто не смотрел. Легендарный тренер отправляет свою подопечную в Германию сделать компьютерную томографию, но если и там ничего не найдут, то их пути разойдутся. После пяти часов обследования немецкие специалисты обнаружили множественный перелом ладьевидной кости на левой ступне. Кость была настолько раздроблена, что восстановлению не подлежала. Так как Утяшева переносила всю нагрузку на правую стопу, кости на ней разошлись, а ткани начали отмирать. Специалисты вынесли вердикт: необходима операция двух стоп, чтобы не довести дело до ампутации конечностей.

Источник фото: РИА Новости

В Москве гимнастка перенесла несколько операций, далее пыталась восстановиться, но спустя полгода кости не срастались, тогда в 2004 врачи убрали металлические штифты. В 2004 году Ляйсан снова начала выступать и даже прошла отбор на чемпионат Европы, далее спортсменка готовилась к Олимпиаде в Пекине, но снова травма, вылетевшее колено поставило крест на карьере гимнастки. В 21 год Утяшева закончила свою спортивную карьеру.

Сейчас Утяшева живёт счастливо, травмы её не беспокоят, она мама двух детей, прекрасная телеведущая, блогер и конечно, спортсмен-герой.