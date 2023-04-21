ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Да она просто симулянтка!» Ляйсан Утяшевой не верили, а она была на грани ампутации ног

Чемпионка мира и Европы могла поехать на Олимпийские игры, но ей не позволили травмы, в которые никто не верил.
«Да она просто симулянтка!» Ляйсан Утяшевой не верили, а она была на грани ампутации ног
21 апреля 2023 11:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РИА Новости

Ляйсан Утяшева – известная спортсменка, телеведущая, жена комика Павла Воли, умница и просто красавица, но история успеха не была такой радужной: депрессии, пищевые расстройства, серьезные травмы, проблемы в семье. Всё это не похоже на сказку.

Мечтала стать балериной

Звезда художественной гимнастики родом из Башкирии. Маленькая Ляйсан мечтала о балете, но в балетную школу ей попасть так и не удалось, вместо этого девочка стала заниматься в секции художественной гимнастики в Волгограде. Тренировки начали приносить плоды, и Ляйсан получила приглашение поехать в Центр олимпийской подготовки.

К сожалению, финансовое положение в семье Утяшевой не позволяло оплатить переезд дочери в Москву, и Ляйсан осталась в Волгограде.

В это время начались первые проблемы со здоровьем, связанные с ограничением в питании, тренер спортсменки сильно ограничивала приёмы пищи и не давала денег, которые присылала мама.

В 11 лет Ляйсан оказалась в Новогорске, в месте, куда мечтает попасть любая гимнастка. Бесспорно, расписание в Центре было достаточно жестким, как и подобает профессиональным спортсменам. Помимо тренировок у девочек было и школьное обучение.

Спорт высших достижений

В 14 лет Утяшева стала мастером спорта. В 16 лет она начала побеждать на чемпионатах мира и Европы. В 2001 году в Мадриде произошло событие, которое и открыло светлый путь для Ляйсан. Звёзд сборной России Алину Кабаеву и Ирину Чащину дисквалифицировали из-за употребления допинга. Она тренировалась по 8 часов день, чтобы получить этот шанс.

Источник фото: РИА Новости

В 17 лет начались и травмы, Утяшева почувствовала боль в левой ноге, врачи не нашли никаких повреждений и поставили диагноз «психосоматика». Ляйсан потеряла доверие тренеров, её считали симулянткой, хотя она еле вставала с кровати, в какой-то момент стала принимать до 36 обезболивающих таблеток в день.

Москва. Кубок мира. Истерика. Рентген. И, увы… снова ничего не выявлено. Так продолжалось ещё восемь месяцев, победы чередовались с поражениями. И пиком стала потеря сознания на соревнованиях. На ноге стали крошиться ногти, но и в этот раз врачи ничего не нашли.

Ирина Александровна Винер, увидев хромающую девочку в Израиле, поняла, что она не врёт, ведь в тот момент на неё никто не смотрел. Легендарный тренер отправляет свою подопечную в Германию сделать компьютерную томографию, но если и там ничего не найдут, то их пути разойдутся. После пяти часов обследования немецкие специалисты обнаружили множественный перелом ладьевидной кости на левой ступне. Кость была настолько раздроблена, что восстановлению не подлежала. Так как Утяшева переносила всю нагрузку на правую стопу, кости на ней разошлись, а ткани начали отмирать. Специалисты вынесли вердикт: необходима операция двух стоп, чтобы не довести дело до ампутации конечностей.

Источник фото: РИА Новости

В Москве гимнастка перенесла несколько операций, далее пыталась восстановиться, но спустя полгода кости не срастались, тогда в 2004 врачи убрали металлические штифты. В 2004 году Ляйсан снова начала выступать и даже прошла отбор на чемпионат Европы, далее спортсменка готовилась к Олимпиаде в Пекине, но снова травма, вылетевшее колено поставило крест на карьере гимнастки. В 21 год Утяшева закончила свою спортивную карьеру.

Сейчас Утяшева живёт счастливо, травмы её не беспокоят, она мама двух детей, прекрасная телеведущая, блогер и конечно, спортсмен-герой.

источник: «Советский спорт»
The winner takes it all! Винер или лузер?
The winner takes it all! Винер или лузер?
Ирину Винер отстранили на два года от международных стартов.
09.03.2023 23:39
Художественная гимнастика
автор: Николай Яременко
Наталья Пушкина: Я стараюсь делать все возможное, чтобы гимнастика стала безопаснее
Наталья Пушкина: Я стараюсь делать все возможное, чтобы гимнастика стала безопаснее
Тренер из России разрабатывает уникальные методики, которые способны сохранить здоровье спортсменам самого изящного и травмоопасного вида спорта.
01.12.2022 18:00
Художественная гимнастика
автор: Сергей Иванов
Праздник спорта, праздник художественной гимнастики!
Праздник спорта, праздник художественной гимнастики!
Турнир, который участники назвали похожим на настоящую Олимпиаду, прошел в Москве.
16.09.2022 08:09
Художественная гимнастика
автор: Сергей Терехов
Новый сезон в художественной гимнастике стартовал
Новый сезон в художественной гимнастике стартовал
Что нам ждать от новой программы сестер Авериных, сильно ли изменят это вид спорта новые соревновательные правила и завершит ли карьеру Линой Ашрам?
20.02.2022 23:40
Художественная гимнастика
автор: Анастасия Ключникова
«Ирина Винер-Усманова – наш герой». Интервью с сестрами Авериными
«Ирина Винер-Усманова – наш герой». Интервью с сестрами Авериными
Знаменитые гимнастки сестры Дина и Арина Аверины дали эксклюзивное интервью на Восточном экономическом форуме.
03.09.2021 11:23
Художественная гимнастика
«Мы уверенно противостоим пандемии. И побеждаем ее!» Андрей Гурьев – о «Гран-при Москвы-2021»
«Мы уверенно противостоим пандемии. И побеждаем ее!» Андрей Гурьев – о «Гран-при Москвы-2021»
Гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в официальных мероприятиях Международного турнира по художественной гимнастике – «Гран-при Москвы-2021».
25.02.2021 11:20
Художественная гимнастика
автор: Сергей Иванов
Маргарита Мамун: Не думала, что Марта настолько залезет в мою личную жизнь. Как Винер это допустила?
Маргарита Мамун: Не думала, что Марта настолько залезет в мою личную жизнь. Как Винер это допустила?
Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной. Женский разговор получился откровенным.
09.05.2020 07:30
Художественная гимнастика
автор: Юлия Григорьевская
«Такое бывает у всех – ножи острые». Солдатова утверждает, что не пыталась убить себя
«Такое бывает у всех – ножи острые». Солдатова утверждает, что не пыталась убить себя
В четверг появилась информация, что четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась покончить с собой.
06.02.2020 17:30
Художественная гимнастика
автор: Сергей Ващенко
Маргарита Мамун: Как-то снилось, что выхожу на старт... в бассейне
Маргарита Мамун: Как-то снилось, что выхожу на старт... в бассейне
Олимпийская чемпионка Рио – о жизни после окончания карьеры, причинах раннего ухода из спорта, дружбе и соперничестве с Яной Кудрявцевой, необычном «пророчестве» мамы и многом другом.
18.05.2019 12:00
Художественная гимнастика
автор: Николай Мысин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика