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Огромный паук сорвал выступление 14-летней гимнастки. Испуганную девочку еще и наказали

Спас ситуацию мужчина с младенцем.
Огромный паук сорвал выступление 14-летней гимнастки. Испуганную девочку еще и наказали
16 мая 2023 13:25
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Gdynia Cup-2023

Художественная гимнастика – самый изящный вид спорта, девушки-спортсменки показывают невообразимую грацию. В этом виде спорта тренировки длятся и по восемь часов, ради той самой красоты, которую мы можем увидеть. Но несмотря на превосходный уровень подготовки, выступление может сорвать кто угодно и что угодно. Например, паук.

Курьезный случай произошел на турнире «Gdynia Cup 2023», гимнастка из Польши Лилиана Левинска не смогла начать выступление из-за насекомого, которого увидела на ковре. Просто представьте сколько труда может убить безобидный паук. Спортсменки не из робкого десятка, но вид огромного насекомого, сбил весь настрой у юной гимнастки.

Конечно же гимнастке помогли начать выступление, убрав объект страха с площадки, но попыток было несколько. Сначала подмогу пришла девочка, которая выводит спортсменок на ковёр, но и она испугалась кроху. Но, судя по всему, не сразу осознала, с какой опасностью придётся встретиться. Забавно было наблюдать за тем, как она резко, почти по мультяшному затормозила и отскочила назад.

Тренер спортсменки также стояла рядом, не понимая, что вообще происходит. В недоумении были и зрители на трибунах. Спас соревнования неизвестный герой, но и тут не всё просто. Мужчина, на груди которого в эргорюкзаке находился совсем уже младенческого возраста ребёнок.

Герой аккуратно, на коленях, чтобы не запачкать обувью ковёр, добрался до нарушителя спокойствия, аккуратно взял паука, ретировался с арены и мир гимнастики оказался в безопасности! Ребёнок на его груди отреагировал на всё олимпийским спокойствием. Есть вариант, что пауков он уже бояться не будет.

Страннее всего в этой ситуации повели себя организаторы турнира. Представьте себе, они сняли с 14-летней Лилианы -0,5 балла за задержку соревнований. Девушка была одним из фаворитов старта. И интересно, случайно паук оказался на ковре или нет. А так, наказали, словно это она запустила насекомое на ковёр. Безобразие!

источник: «Советский спорт»
Огромный паук сорвал выступление 14-летней гимнастки. Испуганную девочку еще и наказали
Огромный паук сорвал выступление 14-летней гимнастки. Испуганную девочку еще и наказали
Спас ситуацию мужчина с младенцем.
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