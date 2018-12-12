«Государство вам ничего не должно». Увольнять Глацких тоже

Художественная гимнастика 12 декабря 2018 20:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике продолжит возглавлять департамент молодежной политики Свердловской области.

Помните, чиновницу Ольгу Глацких, которая прославилась в начале ноября? Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а сейчас глава Департамента молодежной политики Свердловской области стала автором фразы, которая тут же стала мемом.

На встрече со страшеклассниками и студентами Кировограда Ольга Вячеславовна жестко расставила точки над всем: «На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Сильно, мощно, резонансно. Эта фраза моментально вознесла Глацких на волну хайпа, вот только вряд ли она этого хотела. И ладно бы ее просто люто захейтили. Так нет же, на Ольгу Вячеславовну ополчились все.

Отстранили от должности, начали служебную проверку, ее ведомство моментально начали подозревать в растрате 131 миллиона рублей, а СМИ, знакомые с ситуацией, написали, что вскоре она будет уволена. Через несколько дней подключились телеграмм-каналы. Один из них попытался взорвать бомбу, заявив, что Глацких в свободное от основной работы время подрабатывает, оказывая эскорт-услуги, другой уверенно сообщил, что департамент молодежной политики, который она возглавляла, разогнали.

Классическая реакция нашего общества на резонансную ситуацию. Всех начинают интересовать частности, мелкие подробности, которыми любая подобная история обрастает за пару дней. Но никто не задается действительно важными вопросами.

В случае с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым никого не интересуют истинные причины, почему наши футболисты в принципе могут позволить себе такое поведение. В кейсе Глацких почти никто не озвучил вопрос: «А что вообще бывшие спортсмены делают в таком количестве на столь ответственных должностях?». Мы вот разве что озвучили и ответили.

Но всем же важна показуха. Докапываться до истины просто лень, даже если она на поверхности. И люди, находящиеся во власти, это прекрасно знают. Народ и СМИ по любому громкому случаю пошумят, осудят кого-нибудь, потом повестка поменяется, их внимание переключится и можно будет дальше жить, как раньше.

То же самое произошло с Глацких. В тот момент, когда все уже забыли о ее спиче, подозрениях в растрате и других грехах, выяснилось, что Ольга Вячеславовна сохранила свой пост и спокойно продолжит работать на благо молодежи своего региона. Правда, получила выговор.

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев все объяснил в своем инстаграме.

- Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей.

Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей.

В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные.

Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы я уволил Глацких. Я не скрою, что когда я впервые услышал сказанные ей слова, мне самому прежде всего хотелось сделать это. Но решения не должны приниматься поспешно, сгоряча.

Все взвесив, выслушав разные стороны, было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких. Поэтому, получив выговор, она продолжит работу, - написал глава региона.

Как говорится в таких случаях: главное – не то, как ты работаешь, главное - чтобы за тебя было кому вписаться. Ольга Вячеславовна, удачи вам!