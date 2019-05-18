Маргарита Мамун: Как-то снилось, что выхожу на старт... в бассейне Олимпийская чемпионка Рио – о жизни после окончания карьеры, причинах раннего ухода из спорта, дружбе и соперничестве с Яной Кудрявцевой, необычном «пророчестве» мамы и многом другом.

«СЕЙЧАС УСТАЛА ОТ ПЕРЕЛЕТОВ»

На Играх в Рио Маргарита Мамун осуществила мечту – завоевала олимпийское золото, в упорной борьбе опередив многолетнюю соперницу Яну Кудрявцеву. После чего из-за травмы спины взяла паузу, а годом позже официально объявила об окончании карьеры. Мы пообщались после Кубка Президента Федерации художественной гимнастики Москвы Андрея Гурьева, прошедшего в конце апреля, на котором сама Маргарита была в качестве почетного гостя и наблюдала за будущими звездами. Вполне возможно, что одна из девочек, завоевавших медали на этом турнире, когда-нибудь сумеет повторить успех Мамун – и тоже стать олимпийской чемпионкой!

– Спортсмены после завершения карьеры ведут себя по-разному. Кто-то просто наслаждается жизнью и отдыхает, кто-то идет в политику, кто-то становится тренером. Чем занимаетесь вы? – начинаем беседу.

– Я посвятила себя семье и новой работе. Так сложилось, что в моем виде спорта очень популярны мастер-классы. Причем – во всем мире. Я когда только вернулась в Москву после победы в Рио, буквально на второй день получила приглашение в Мексику. Правда, тогда отказалась – сами понимаете, было совсем не до этого, – смеется Маргарита. – Но идея понравилась. В 2017-м, окончательно закончив карьеру, я провела свой первый мастер-класс. Так начался новый этап в жизни. Насыщенный событиями и очень интересный! Только в прошлом году я провела 33 мастер-класса в самых разных уголках планеты. Правда, немного устала, да и перелеты даются непросто. Так что сейчас взяла небольшую паузу и передвигаюсь, в основном, по России. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Нравится работать олимпийской чемпионкой. Это ведь здорово – делиться мастерством с юными гимнастками!

– Я политику не просто так упомянул…

– Во-первых, меня туда не звали. А во-вторых – я и не рвалась. Да, после завершения карьеры я стала больше следить за общественно-политической жизнью. И замечаю за собой стремление помочь людям. Но я стараюсь делать это более конкретными вещами – например, поддерживаю различные фонды. А становиться депутатом или чиновником… Сейчас в мои планы это точно не входит.

– Олимпиада-2016 стала последним вашим турниром?

– Технически, последним был клубный чемпионат мира в Японии – через две недели после Игр. Но все понимали, что эти соревнования прошли уже в расслабленном режиме. По-настоящему, на высшем уровне, последний раз я выступала действительно в Рио.

– Отдохнуть-то успели?

– Конечно, я съездила в отпуск… Если честно, думала, что после Олимпиады закроюсь от всех на полгода, буду валяться тюленем и ничего не делать. Но меня подхватило мое спортивное агентство, которое по часам – по минутам стало расписывать мой новый график с мастер-классами. Многие предупреждали, что после завершения карьеры может начаться депрессия. Спортсмен ведь думает: «Чем буду заниматься дальше?», «Я больше никому не нужен»… Со мной такого точно не случилось.

«С ЯНОЙ БЫЛИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ»

– Мастер-классы – это одно. А поработать тренером не думали?

– Я сколько себя помню, с самых малых лет, проводила в зале все время. Отдыха длиною больше 10 дней никогда не было! Такой у нас вид спорта. Мы приходили в зал ранним утром, уходили поздним вечером, отдых в середине – час-полтора, и так – шесть дней в неделю круглый год, плюс постоянные разъезды. Все это время тренер находятся рядом. Амина Василовна (Зарипова – личный тренер Мамун, – Прим. ред.) проводила со мной больше времени, чем с родными детьми. И я понимаю, что если сама пойду в тренеры, меня будет ждать тоже самое. Сейчас я к этому не готова.

– Вы признавались, что ваш кумир – Ирина Чащина. Никогда не думали, кто из гимнасток разных поколений был на пике карьеры сильнее всех остальных?

– Думала, конечно. В спорте без сравнений никуда – без него нет роста. Но и сравнивать сложно. У нас же не бег и не плавание, где есть четкий критерий успеха – время. Гимнастика – вид субъективный. Кто более морально устойчив, кто чище выполняет сложнейшие упражнения в конкретный момент – тот и выигрывает. Было бы интересно собрать всех топовых гимнасток в истории в их лучшей форме и посмотреть, кто из них победит. Но… Это невозможно! Все девочки очень разные, с разными стилями, все – чемпионки по характеру. Нельзя поставить кого-то на второе, на третье место. Все заслуживают только первое.

– Нынешние лидеры сборной – Дина и Арина Аверины, как-то сказали: «В первую очередь болеем друг за друга, только потом – за себя». У вас было такое же принципиальное соперничество с Яной Кудрявцевой. Как складывались отношения у вас?

– Ну, мы с Яной не сестры-близняшки, – смеется Маргарита. – Я даже не могу представить, что чувствуют Дина с Ариной. Но и мы с Кудрявцевой врагами не были, как ни пытались журналисты столкнуть нас друг с другом, создать вокруг искусственный конфликт. Наоборот – мы прекрасно общались! Опять же, гимнастика такой спорт, где нет прямого соперничества. Это не то, как происходит в плавании – когда выходишь на старт, рядом – еще семь спортсменов, ты видишь их справа и слева и должен их обогнать. У нас иначе – мы остаемся один на один с ковром, и наша задача – победить не другую гимнастку, а свои нервы, страхи, проблемы… Так что на отношениях это не сказывается. Мы с Яной были очень близки – жили вместе, собак покупали вместе, по магазинам ходили вместе… И, конечно, поддерживали друг друга. Так было легче для нас обеих.

– Сейчас остаетесь подругами?

– Разумеется! Просто видимся реже. Раньше мы были рядом друг с другом на протяжении всего года. Сейчас у каждой – своя семья, свой график. Мы не так часто теперь пересекаемся. Но все равно по-прежнему близки.

«ГИМНАСТИКА – ЖЕСТКИЙ ВИД СПОРТА»

– Художественная гимнастика – жестокий вид спорта?

– Не жестокий, а жесткий. Впрочем, как любой спорт. Везде свои особенности. Например, мы живем на базе круглый год. Оттуда улетаем на турниры. Туда же возвращаемся. Помню, сидели в бане с девушками из сборной по стрельбе. Они были в парилке ради своего удовольствия, мы – ради похудения, – смеется Маргарита. – Так вот, девчонки говорили: «У нас сбор две недели, а потом – по домам. К семьям, мужьям и детям». А мы понимали, что останемся здесь… Конечно, завидовали! Зато теперь могу похвастаться, что в 20 лет я стала олимпийской чемпионкой. И передо мной открылась вся жизнь. И я могу делать все, что мне обещали, когда я была маленькой девочкой, плакала от бесконечных тренировок, а мне говорили: «Терпи! Поживешь, погуляешь потом». В этом меня не обманули!

– Гимнастки рано раскрываются. Но и заканчивают рано – плюс-минус в 20 лет. Почему так выходит? Мешают травмы? «Наедаетесь» турнирами?

– Все вместе. У нас действительно молодой вид спорта. В 15 можно выступить на Олимпийских играх (если в год их проведения тебе исполнится 16) – так же, как в фигурном катании. Награды крупных турниров – чемпионатов Европы и мира – начинаются в этом же возрасте. И если в 20 ты уже берешь медаль Олимпиады, то какова новая цель? Конечно, только вторая медаль.

А для нее – пахать еще четыре года!

Это огромный срок! Сейчас я это понимаю особенно остро, когда сравнила, как бежит время в обычной жизни по сравнению с жизнью спортсмена.

– Все упирается в мотивацию?

– Скорее, в здоровье. У нас, наверное, единственный вид, где от спортсменки требуются такие возможности, которые не предусмотрены для нас природой! Бег – это естественно. Прыжки – естественно. Но не естественно складывать спину пополам или делать шпагат с размахом больше 180 градусов. Мы обязаны сидеть в зале по 8-9 часов на протяжении многих лет, почти без выходных. Это нагрузки на износ, и нетипичные нагрузки. К тому же в гимнастике их испытываешь в период активного роста. Такое не проходит без последствий. В 20 лет я не могла согнуть спину так, как в 17. И не могла делать тот же набор элементов. Когда тебе на пятки наступают 15-летние девочки, которым легче и согнуться, и восстановиться, возникает вопрос – а выдержишь ли ты новый олимпийский цикл? И есть ли смысл работать так долго? Поэтому многие и завершают карьеры.

– Можно взять перерыв, ближе к Играм – вернуться. Обычная практика…

– Но не в гимнастике. Нет, разные примеры были. Конечно, все зависит от конкретного человека. Анастасия Близнюк брала паузу на два года, потом вернулась – и снова стала олимпийской чемпионкой (в 2016-м – в групповых упражнениях, – Прим. ред.). Но ей это позволил организм. Это дано от природы. Мне – нет. Я бы так не смогла.

«КАК-ТО СНИЛОСЬ, ЧТО ВЫХОЖУ НА СТАРТ… В БАССЕЙНЕ»

– За сколько проплываете 50 м кролем?

– Ой, не знаю… Ни разу я на время не плыла, – улыбается Маргарита. – Хотя такая мысль была. Мне даже как-то снилось, что я стою на «тумбочке», жду сигнала на старт. И как я прочувствовала все то волнение, которое испытывают пловцы в данный момент! Напряжение – жесткое! Понимаю, из-за чего некоторые ныряют раньше времени…

– Я ведь и про плавание спросил неспроста…

– Да, я догадалась! – смеется Мамун – супруга Александра Сухорукова, вице-чемпиона Игр в Пекине в кролевой эстафете 4х200 м.

– Это была красивая история, как Александр сделал вам предложение – прямо на Олимпийском балу в 2016 году.

– Конечно, это стало сюрпризом! Не ожидала, что Саша вдруг решится на подобное. Догадывалась, что он хочет попросить моей руки, но думала, это будет наедине. Оказывается, он слишком хорошо меня знает. Сам сказал: «Ты – девушка, ты – гимнастка, ты любишь внимание публики»… Потом признался, что хотел все сделать несколько иначе, но не все его задумки одобрил ОКР. В любом случае, это было очень приятно! И представляю, каких усилий, какой смелости ему это стоило. Даже если уверен, что тебе скажут «Да», все равно сомневаешься. Ведь ты же задаешь вопрос, а на вопрос возможны два ответа. И мысль о «Нет!» пугает всех мужчин. Я видела, как он переживал. Но нужный эффект был достигнут. Как я могла отказать?

– Семейная жизнь – это труд или счастье?

– Это тяжелый труд. Который приносит счастье.

– Любимое блюдо мужа?

– Ой, даже не знаю… Я много готовлю – самое разное. Но что он любит больше всего? Банально, но, наверное, борщ. Борщ любят все мужчины.

«БЕЛЫЙ BMW НАПРОРОЧИЛА МАМА»

– Как-то вы рассказывали – пока были ребенком, ваша мама сказала: «Работай, тренируйся, станешь олимпийской чемпионкой, и подаришь мне белый BMW». Чемпионкой вы стали. И белый BMW получили. Вручили маме подарок?

– О, мама это просто напророчила! И то, что будет BMW. И то, что белые. Раньше ведь черные дарили! Мы после Рио прилетели в Москву и на следующий день отправились на базу. Ехали через центр, и я увидела у Кремля эти белые BMW. Сразу ей позвонила, сказала: «Откуда ты знала?». Она посмеялась в ответ. Разумеется, я хотела подарить ей машину. Но мама отказалась. Сказала: «Она – твоя».

– Многие эти BMW продали. Кому-то они были не нужны, кому-то – не по карману…

– Я понимаю этих людей. Страховка, налог, расходы на обслуживание – все это обходится в несколько сотен тысяч в год. Не все могут такое позволить. Да и квартиры олимпийским призерам дают не так часто, а жить в автомобиле некомфортно… Но я, к счастью, могу себе позволить содержать такую машину. Тем более, всегда о ней мечтала.

– Сразу сели за руль?

– У меня прав-то не было! Знаете, их не так просто получить, когда с детства круглый год живешь на базе… Я отучилась в автошколе, сдала на права и села за руль только в 2017-м.

– И было не страшно сразу водить «икс-шестой»?

– Думаете, муж мне позволил без опыта управлять такой машиной? – смеется Маргарита. – Нет, поначалу я водила старый мамин автомобиль.

– У Александра тоже должна быть «олимпийская» BMW – «икс-пятая» за серебро Пекина.

– Она и есть. Он до сих пор на ней ездит – пусть и прошло 10 лет. А что? Машина, разумеется, требует внимания. Но если за ней следить, проблем не возникнет.

– В метро-то спускаетесь?

– Временами бывает.

– И как? Узнают? Популярность вам не мешает?

– Она у меня не такая, как у футболистов. По крайней мере, я могу спокойно передвигаться по улицам. Но меня радует, когда меня узнают. Когда подходят незнакомые люди и говорят: «Мы всей семьей за вас болели и плакали от счастья, когда вы взяли золото». Это очень приятно! Причем такое происходит не только в России.

– Где еще?

– Я три года подряд участвовала в шоу в Корее. И меня начали узнавать и там. В Корее, кстати, есть своя звезда – Сон Ен Чже (бронзовый призер ЧМ-2014 в упражнениях с обручем, – Прим. ред.). Так вот – она без маски не может выйти из дома, чтобы на нее не «напали» фанаты! Мой случай, конечно, попроще. Но я была удивлена, когда приехала на Игры в Пхенчхане, и меня узнала даже девушка в кофейне в аэропорту! Потом – и на ресепшене в отеле. Меня часто бесплатно кормили в ресторанах, подходили на улицах… Подобные истории были в Нью-Йорке, в Италии и Испании. Плохо, когда популярность приводит к тому, что ты не можешь появиться без охраны на публике. Но в моем случае до этой крайности не дошло. А то, что узнают, иногда делают подарки и берут автографы – конечно, это очень приятно!

АНКЕТА «ЛЮБИМОЕ»

БЛЮДО

Домашняя и итальянская.

МУЗЫКА

Любая. Я меломан. У меня в плейлисте и Шопен, и Баста, и Майли Сайрус с Мэрлином Мэнсоном. Нравится многое – независимо от жанра.

ЖАНР КИНО

Комедия, мелодрамы. Вообще, смотрю любое кино. Даже фантастику. Ужасы только не люблю.

АКТЕР/АКТРИСА

Алисия Викандер и Том Хиддлстон/Уилл Смит. Хиддлстон, кстати, не из-за роли Локи. Я даже ни одной части «Тора» не смотрела…

ГОРОД

Москва и Лос-Анджелес.