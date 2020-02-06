«Такое бывает у всех — ножи острые». Солдатова утверждает, что не пыталась убить себя

Сообщалось, что спортсменка была доставлена в столичную больницу (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) в тяжелом состоянии с порезами на левой руке.

Однако, девушка все это категорически отрицает.

«Хочу, чтобы все перестали беспокоиться за меня. У меня все прекрасно. В прессе пишут какие-то ужасы и неправду. У меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться или плакать. Как можно было такое написать? Вчера утром готовила завтрак и порезалась. Такое бывает у всех — ножи острые, а на кухне я стою не так давно. Потом поехала на тренировку и подумала, что рану лучше заклеить в больнице, дабы не заниматься самолечением. Предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история и закончилась. А в прессе пишут кошмары: вены порезала. Я жива-здорова и буду на Гран-при», - рассказал Солдатова в записанном видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!! Публикация от AV (@love_shumik) 6 Фев 2020 в 4:41 PST

Однако, это послание не успокоило фанатов. Жива — и хорошо. Но спортсменка порезы на руке так и не показала. Вопросы не сняты. Также подписчики Солдатовой посчитали, что спортсменка находится в плохом психологическом состоянии. На видео Александра точно не может сказать, утро сейчас или день.

Напомним, ранее писали, что у Солдатовой булимия — психологическое заболевание, провоцирующее расстройство приема пищи.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью Олимпийскому комитету России ранее рассказала, что Солдатова имеет наследственные проблемы со здоровьем. Она также отмечала, что из-за этого спортсменка не примет участие в московском этапе Гран-при.

Осенью 2019 года Солдатова потеряла сознание во время проходившего в Португалии финального этапа Кубка вызова. Из-за этой ситуации она не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира. Первенство состоялось в сентябре в Баку.