«Мы уверенно противостоим пандемии. И побеждаем ее!» Андрей Гурьев – о «Гран-при Москвы-2021»

В турнире, который прошел 19-21 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, приняли участие сильнейшие спортсменки из более чем 20 стран. Впервые с начала пандемии коронавируса состязание проводилось в традиционном формате.

На этапе Кубка чемпионок весь пьедестал почета, как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях, заняли спортсменки сборной России. На этапе «Гран-при» россиянки завоевали четыре золотые медали из шести возможных: Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой. Ее сестра Арина Аверина победила в упражнениях с обручем. Еще одну победу россиянки одержали в групповых упражнениях с пятью мячами.

В своей речи на закрытии турнира первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), президент Федерации художественной гимнастики Москвы и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил спортсменок, организаторов «Гран-при» и - прежде всего - главу ВФХГ Ирину Винер-Усманову за проделанную работу в условиях пандемии. Так же он выразил благодарность зрителям, которые пришли и поддержали участниц соревнований.

- Этот турнир – живое свидетельство того, что все вместе мы уверенно противостоим пандемии и побеждаем ее. Благодаря таланту и усилиям тренеров и гимнасток мы вновь стали свидетелями не просто спортивного состязания, а настоящего праздника мастерства, красоты и гармонии! Большое спасибо вам за потрясающее зрелище и удивительный пример воли к победе и огромной внутренней силы, - отметил Андрей Гурьев.

Компания «ФосАгро» является традиционным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации шахмат России, оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, волейбольным клубам «Северянка» (Вологодская область) и «Протон» (Саратовская область), баскетбольному клубу «Автодор» (Саратовская область), команде по спидвею СК «Турбина» (Саратовская область).