Девушки дня. Сестры Аверины

В воскресенье Арина Аверина победила в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве. Ее сестра Дина заняла третье место.

Сестры Аверины никому не отдают золото в многоборье четвертый год подряд: Арина выигрывает второй год подряд, а до этого дважды побеждала Дина. Сегодня сестры-близнецы в рубрике «девушка дня».

ФОТО: instagram.com/arishadina1998/