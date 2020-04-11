Девушка дня. Вера Бирюкова - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без ХабибаПрезидент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать.07.04.2020 10:30ММАБезъязычный Алексей
До последнего патрона. Семин достал главный козырь в борьбе с очередным начальникомСвоим призывом пожалеть «бедных футболистов» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, похоже, перешел в решительное наступление на руководство своего клуба.09.04.2020 21:00ФутболКузнецов Дмитрий
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает»Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России.10.04.2020 16:00БиатлонВолохов Юрий
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проигралВероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика.08.04.2020 13:30БиатлонЧикирис Олег
Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес«Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные. 08.04.2020 09:00ХоккейФедоровский Александр
Как дела у россиян, которые продолжают играть в футбол во время пандемииТаких на самом деле очень много. И это не те, кто режется на карантине в киберфутбол. Речь об участниках официальных матчей.11.04.2020 13:38ФутболБезъязычный Алексей
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«Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…»Наш автор «предъявляет» российским футболистам за их жадность.10.04.2020 19:00ФутболЛукачи Анастасия
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Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России?Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира.26.02.2020 11:00ТеннисМысин Николай