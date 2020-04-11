Девушка дня. Вера Бирюкова - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике - Советский спорт
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11 апреля 2020 13:29Художественная гимнастикаВащенко Сергей

Девушка дня. Вера Бирюкова - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

Сегодня российская спортсменка отмечает 22-летие.

Вера Бирюкова - олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта.

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Уровень настроения соответствует уровню энергии. ⠀ Вас бесит то, что ваша гимнастка что-то бурчит себе под нос, делает недовольное лицо, молчит, поднимает брови домиком, расстраивается по пустякам, плачет, на тренировку идёт еле передвигая ноги... Настроение 💩 ⠀ За что на неё сердиться? Она не мотает вам нервы своим настроением. У неё просто не хватает внутренней энергии. Соотвественно нет и внутренней мотивации на ранее поставленные цели. Одно цепляет другое и тащит в новый день. ⠀ В таком состоянии она ходит на тренировки, в школу. Без внутренней энергии, по принуждению. От чего она ещё больше буксует. Принуждения бывают разные, но сейчас не об этом. ⠀ Отследить, где произошла утечка можно легко, если знать основу. Я о ней уже писала. Даже не знаю, стоит ли повторять, кто со мной давно, не интересно же слушать одно и тоже. Просто скажу коротко, вдруг кто не знает. Энергию мы черпаем двумя способами: физическим ( еда, вода, воздух) и духовными показателями (творчество, воля, движение, выносливость, работоспособность и тд) ⠀ Но, это не означает, что кинув в топку гамбургер, шоколадку и шлифонув колой, девочка получит заряд энергии. Про что я хочу сказать? Что полезные продукты ( не до фанатизма, я сама не ПП) безусловно заряжают человека. Присмотритесь к питанию. Если вредности - не система питания, то не страшно. Все равно гимнастка найдёт способ их добыть и съесть. Вы даже не представляете на что мы способны, если нам под запретом смерти не разрешают есть гадость)))Уж лучше во главу питания организовать хорошую, качественную пищу, но не отказывать любимой девочке иногда «отравиться 💩» ⠀ Всё не вошло 🤷‍♀️ Продолжение следует .... ⠀ #двигайсясверой

Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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Публикация от V E R A B I R Y U K O V A (@biryukova__official)

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