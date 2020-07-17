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Девушка дня. Юлия Бравикова
17 июля 16:30

Девушка дня. Юлия Бравикова

Российской гимнастке исполнился 21 год.

В 2017 году Юлия Бравикова выиграла почти все возможное золото на Универсиаде в Тайбэе. Российская гимнастка стала первой в многоборье, в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Только упражнения с мячом принесли ей серебро.

До этого Юля собрала многочисленную коллекцию из медалей разного достоинства на Гран-при.

В 2018 году Бравикова завершила карьеру, но не ушла из гимнастики: она стала детским тренером, проводит мастер-классы и турниры своего имени. Сегодня Юлии Бравиковой исполнился 21 год.

ФОТО: https://www.instagram.com/bravik17/

источник: «Советский спорт»
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