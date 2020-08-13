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Девушки дня. Арина и Дина Аверины
13 августа 18:00

Девушки дня. Арина и Дина Аверины

Сестры-близняшки отмечают день рождения.

На трех последних чемпионатах мира только две золотые медали из 17 не достались сестрам Авериным. Они не считают себя соперницами, наоборот, поддерживают и дарят медали друг другу.

«Страшно не за себя – за сестру. Однажды я поняла, что переживаю за Аришу так сильно, что меня трясет, я еле стою на ногах и никаких эмоций не остается. Я ей сказала: «прости, но больше я смотреть на тебя не буду».

Мы мечтали попасть на чемпионат Европы, мечтали о чемпионате мира. Мечта исполнилась, идем дальше. Теперь Олимпиада. Если будем выступать там вдвоем – будет проще поделить медали и оставить их в нашей общей копилке. В семье Авериных».

Сегодня сестрам близняшкам исполняется 22 года.

ФОТО: https://www.instagram.com/arishadina1998/

источник: «Советский спорт»
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