Чемпионка мира Солдатова стала жертвой мошенников

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова стала жертвой мошенничества. Об этом бывшая спортсменка рассказала сама в сториз своего инстаграм.

«Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои деньги. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет», - написала Солдатова.

Добавим, что Александра за свою спортивную карьеру помимо четырех побед на мировых первенствах три раза становилась чемпионкой Европы. Всего за международную карьеру Солдатова завоевала 15 медалей разных достоинств. Карьеру художественной гимнастки 23-летняя уроженка Башкортостана закончила в прошлом году.