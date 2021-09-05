Кузьмина будет переизбираться на пост главы технического комитета FIG

Наталья Кузьмина будет переизбираться на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики.

Как сообщает официальный сайт FIG, cоперницей россиянки станет представительница Египта Ноа Абу Шабана. Кузьмина является действующей главой техкома.

Добавим, что на пост организации претендуют Моринари Ватанабэ, занимающий эту должность с 2016 года, а также президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио российская команда впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в соревнованиях по художественной гимнастике.