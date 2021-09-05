ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 15:32
автор: Александр Поволоцкий

Кузьмина будет переизбираться на пост главы технического комитета FIG

Выборный конгресс организации пройдет в Анталье с 5 по 7 ноября.

Наталья Кузьмина будет переизбираться на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики.

Как сообщает официальный сайт FIG, cоперницей россиянки станет представительница Египта Ноа Абу Шабана. Кузьмина является действующей главой техкома.

Добавим, что на пост организации претендуют Моринари Ватанабэ, занимающий эту должность с 2016 года, а также президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио российская команда впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в соревнованиях по художественной гимнастике.

источник: Международная федерация гимнастики (FIG)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские волейболисты победили нидерландцев на чемпионате Европы"Авангард" одержал тяжёлую победу над "Адмиралом"Сборная России по волейболу сидя выиграла серебро ПаралимпиадыКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без ДзюбыИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Черчесов громил Кипр в гостях 5:0. Как тогда оценивать игру сборной России при Карпине?
Послесловие к отборочному матчу ЧМ-2022 Кипр – Россия (0:2).
Брансон задушил Тилла и бросил вызов Адесанье. Итоги UFC Vegas 36
В главном бою UFC Vegas 36 американец Дерек Брансон победил сабмишном британца Даррена Тилла. «Плеймейкер» рассказывает об этом и другом поединках бойцовского вечера в Лас-Вегасе.
«Второй тайм навел на размышления». Игнатьев — о победе России над Кипром
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча Кипр - Россия (0:2) в рамках отбора к чемпионату мира.
Смолов всем все доказал. Как Россия обыграла в гостях Кипр
Наша команда одержала победу в гостевом матче над Кипром (2:0) и возглавила отборочную группу ЧМ-2022.
Хорошо хоть Клюка не травмировался… Как Россия с трудом добыла первую победу на волейбольном Евро
В своем втором матче чемпионате Европы в Тампере подопечные Туомаса Саммельвуо лишь на тай-брейке одолели Нидерланды, показав не самую убедительную игру.
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика