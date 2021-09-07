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07 сентября 12:08
автор: Владислав Корегин

Сборная Израиля в полном составе снялась с чемпионата мира в Японии

Соревнования запланированы в период с 18 по 24 октября в Китакюсю.

Сборная Израиля по художественной гимнастке не будет участвовать на чемпионате мира в Японии.

Как сообщает «Матч ТВ», национальная команда приняла решение пропустить мировое первенство в полном составе. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Лина Ашрам пропустит ЧМ по «профессиональным соображениям».

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. Победительница уронила элемент в одном из упражнений.

Чемпионат мира в японском Китакюсю должен пройти с 18 по 24 октября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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