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07 сентября 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Губерниев прокомментировал отказ сборной Израиля от участия в чемпионате мира

Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о решении сборной Израиля не участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Японии.

«В Олимпийский год проводится много турниров, но главные соревнования четырехлетия — сама Олимпиада. Не ехать на ЧМ — это право Израиля. Можно делать любые предположения о причинах — может быть, они решили действительно дать спортсменам отдохнуть, может быть, захотели сохранить этот год победным или не поехать в силу других причин. Я тут не вижу проблемы. Наша задача — выиграть этот турнир и в личном, и в командном первенстве», - цитирует «Спорт-Экспресс» журналиста.

Напомним, что в личных соревнованиях на Олимпиаде в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль. Победительница уронила предмет в одном из упражнений.

К слову, Ашрам завоевала 11 медалей на чемпионатах мира, но никогда не выигрывала золотую награду.

источник: «Советский спорт»
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