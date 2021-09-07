Губерниев прокомментировал отказ сборной Израиля от участия в чемпионате мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о решении сборной Израиля не участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Японии.

«В Олимпийский год проводится много турниров, но главные соревнования четырехлетия — сама Олимпиада. Не ехать на ЧМ — это право Израиля. Можно делать любые предположения о причинах — может быть, они решили действительно дать спортсменам отдохнуть, может быть, захотели сохранить этот год победным или не поехать в силу других причин. Я тут не вижу проблемы. Наша задача — выиграть этот турнир и в личном, и в командном первенстве», - цитирует «Спорт-Экспресс» журналиста.

Напомним, что в личных соревнованиях на Олимпиаде в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль. Победительница уронила предмет в одном из упражнений.

К слову, Ашрам завоевала 11 медалей на чемпионатах мира, но никогда не выигрывала золотую награду.