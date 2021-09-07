Тарасова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира в Японии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение сборной Израиля по художественной гимнастике не участвовать в предстоящем чемпионате мира.

«А вы думаете, что это наше дело? Это не наше дело! Сидим тихо», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Лина Ашрам пропустит чемпионат мира по «профессиональным соображениям». Напомним, что в личных соревнованиях в Токио она опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль.

Чемпионат мира в японском Китакюсю пройдут с 18 по 24 октября.