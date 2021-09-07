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07 сентября 18:21
автор: Александр Поволоцкий

Барсукова считает, что снятие сборной Израиля с чемпионата мира было ожидаемо

На Олимпиаде в Токио россияне остались без золотых наград впервые с 1996 года.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова высказала свою точку зрения относительно отказа сборной Израиля от участия в чемпионате мира, который пройдет в Японии.

«Думаю, что они испугались. Второй раз повторить то, что было на Олимпиаде, точно не выйдет. Наверное, было ожидаемо, что сборная Израиля снимется. Они могут объяснять как угодно, но говорить, что устали, будут отдыхать, когда находятся в хорошей форме», — цитирует «Чемпионат» чемпионку Игр-2000.

Напомним, что в личных соревнованиях на Олимпиаде в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль.

Чемпионат мира в Китакюсю состоится с 18 по 24 октября.

источник: Чемпионат.com
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