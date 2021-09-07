Винер-Усанова - об отсутствии Ашрам на чемпионате мира: Какой реванш? Для меня выиграла Дина Аверина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, а также главный тренер наших спортсменок Ирина-Винер Усманова высказалась о том, что победительница Олимпийских игр в Токио израильтянка Линой Ашрам пропустит грядущий чемпионат мира.

«Меня это вообще не интересовало, - ответила Винер-Усманова на вопрос об участии Ашрам в чемпионате мира. - О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина», - приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, что Ашрам выиграла Олимпиаду в Токио, совершив потерю. Дину Аверину, у которой не было таких грубых ошибок, судьи поставили на второе место.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в другом японском городе Китакюсю.