Немов - об отказе сборной Израиля выступать на чемпионате мира: Люди отдыхают и восстанавливаются

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал решение сборной Израиля в полном составе сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Не могу сказать причины, но подозреваю, что после Олимпийских игр каждому спортсмену где-то полгода надо восстанавливаться и реабилитироваться после физических и психологических нагрузок. Поэтому я думаю, что люди отдыхают и восстанавливаются», - приводит слова Немова «Газета.Ru».

Напомним, что на Олимпиаде в Токио представительница Израиля Линой Ашрам выиграла личное многоборье, опередив россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, совершив грубую ошибку, уронив предмет.

Сестры Аверины решили продолжить карьеру после Олимпийских игр и выступят на грядущем мировом первенстве.