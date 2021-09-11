Жулин не уверен, что российских гимнасток засудили на Олимпийских играх в Токио

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что заставляет его сомневаться в том, что в поражении сестер Авериных на Олимпиаде виноваты судьи.

«Там был очень сильный момент, когда журналист спрашивает у сестер Авериных сразу после выступления: мол, понятно, что израильтянка уронила ленту, но как получилось, что она так сильно превзошла вас в общей сложности программ? И наши девочки отвечают, что не могли сделать свои комбинации сложнее, потому что у Дины болит спина, а у Арины еще что-то. Понятно, что я не дословно цитирую их слова, но смысл был именно таким. И сразу начинаешь задумываться: а может быть, никакого антироссийского заговора и не было?» , - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что российские «художницы» впервые за 25 лет не завоевали на Олимпийских играх золотую медаль. В личном многоборье Арина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля, а в командном соревновании Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова уступили конкуренткам из Болгарии.