Россия сняла кандидатуру Кузьминой на должность главы технического комитета FIG

Российский специалист Наталья Кузьмина исключена из числа кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики.

»Мы ее сняли с выборов еще позавчера. Мы послали в FIG письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы, и Кузьминой там нет, Россия сняла ее кандидатуру. Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали ее кандидатуру, еще до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость. И сейчас мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала», - цитируют «РИА Новости» президента ВФХГ Ирину Винер-Усманову.

Ранее сообщалось, что на пост главы техкома организации также претендуют президент FIG Моринари Ватанабэ, занимающий эту должность с 2016 года, а также президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов.

Напомним, что Кузьмина возглавляла технический комитет, который давал оценку действиям судей на Олимпиаде в Токио. Победительницей личного многоборья стала израильтянка Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. Она допустила потерю предмета во время выступления. Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Она получила от судей 107,650 балла.