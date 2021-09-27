Ирина Слуцкая: У Кабаевой и Утяшевой разные «весовые категории», Ляйсан – подарили звание ЗМС

Двукратный призер чемпионатов мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сравнила достижения гимнасток Ляйсан Утяшевой и Алины Кабаевой на фоне их противоречий.

«Ляйсан в отличии от Алины никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Ее высшее достижение - чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала. А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира.

Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории». Все, чего она добилась: и чемпионка мира в командном зачете, где она выступила с одним видом из восьми, и звание заслуженный мастер спорта, который ей подарили на день рождения — это все заслуги не ее, а ее тренера Ирины Винер», - написала фигуристка в своем инстаграме.

Напомним, что Утяшева назвала справедливой победу израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Кабаева заявила, что Ляйсан не имеет права комментировать «позорное и несправедливое судейство» в отношении Дины Авериной, которая стала второй.