Евгения Леванова: На спортсменах не отражается отсутствие российского флага на соревнованиях

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова считает, что на спортсменах не влияет отсутствие флага и гимна России на международных соревнованиях.

«На спортсменах, я думаю, это не отражается. Когда российский атлет приезжает на соревнования, все вокруг знают, откуда он. Также думаю, что для спортсменов отсутствие символики не играет особую роль, потому что нам главное выйти и показать на соревнованиях результат долгих и упорных тренировок, выполнить свою работу на 100%. Так что для нас такие ограничения — это терпимо», - цитирует «Газета.Ru» заслуженного мастера спорта.

Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун сделал предложение Левановой.

Добавим, что россияне будут выступать на международных соревнованиях без государственной символики из-за санкций WADA. Их действие истекает 16 декабря 2022 года.