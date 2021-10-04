Виннер-Усманова рассказала, почему Израиль не пустил российскую сборную на соревнования до Олимпиады

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова возмущена действиями Израиля, не пустившего российских спортсменов на июльский турнир. Об этом журналистам сообщила Винер-Усманова.

«Мы не пропускаем никаких турниров, на чемпионат мира, на этап Гран-при у нас едут девочки, - сказала Винер-Усманова. - Мы пропустили только соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в красной зоне. Мы каждый день писали письма, но министерство здравоохранения нас не пустило».

«Почему-то Япония нас из красной зоны пустила к себе на Олимпиаду, а Израиль не пустил. И там было восемь судей, которые потом судили Олимпийские игры. И нас там не хотели видеть, я так понимаю», - считает главный тренер.

Напомним, российская сборная на Олимпиаде в Токио завоевала две серебряные медали - в личном многоборье это сделала Диана Аверина, которая оказалась на втором месте из-за спорных оценок судей, давших золотую медаль представительнице Израиля Линой Ашрам. В групповом многоборье сборная России завоевала серебро усилиями Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой.