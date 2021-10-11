Батыршина - о словах главы болгарской федерации: У каждой сборной свое мнение

Серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина отреагировала на оценку судейства на Играх в Токио со стороны болгарской команды.

Ранее глава федерации Илиана Раева выразила мнением, что ее команда справедливо победила в групповых соревнованиях на ОИ-2022.

«Ну как такое можно сказать, если за полтора месяца до Олимпиады на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, между прочим, наши групповички заняли первое место?! А болгарки — четвертое. Это никак не вяжется со словами, что болгарская сборная была фаворитом. Ирина Александровна Винер-Усманова правильно сказала, что у каждой сборной свое мнение. Болгарки — наши соперницы. Понятное дело, что они считают иначе», - приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

Добавим, что сборная Болгарии получила от судей 91,800 балла и завоевала золото. Российские гимнастки стали вторыми с результатом 89,050.