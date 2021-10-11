Яна Батыршина: Думала, что после чемпионата мира Аверины закончат, но они пока вне конкуренции

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что Дина и Арина Аверины смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года.

«Думала, что после Олимпиады девочки максимум выступят на чемпионате мира и закончат. Но то, что я сейчас увидела на турнире в Москве. Несмотря на талантливую молодежь, которая наступает на пятки, Дина и Арина пока вне конкуренции просто! Сколько им бог даст сил и здоровья, пусть продолжают и выигрывают. У каждой гимнастки наступит ее время», - цитирует многократную чемпионку мира «Газета.Ru».

Добавим, что на турнире по художественной гимнастике Olympico Cup в Москве первые два места остались за сестрами Авериными. Дина стала победительницей многоборья (113,700 балла), Арина (111,900) стала второй. Бронзу завоевала Лала Крамаренко (109,550).

Напомним, что Дина могла завершить карьеру из-за проблем со спиной. На Олимпиаде-2020 Аверина, которая является 13-кратной чемпионкой мира, уступила в индивидуальном многоборье представительнице Израиля Линой Ашрам.