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13 октября 17:01
автор: Максим Скороходов

Ашрам рассказала, о чем думала после потери предмета в квалификации на Олимпиаде-2020

Представительница Израиля победила в Токио, совершив похожую ошибку в финале.

Израильтянка Линой Ашрам рассказала, о своих мыслях после того, как она потеряла обруч в квалификации индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио.

«Начав Олимпиаду с потери обруча в квалификации, я поняла, что уже прошла через худшее, что может случиться на соревнованиях. Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне», - приводит слова Ашрам «РИА Новости», ссылясб на пресс-службу клуба «Хапоэль».

Напомним, что в финале Ашрам также потеряла предмет, на этот раз в ленту, но при этом представительница Израиля стала первой, в квалификации Линой заняла третье место.

источник: «РИА Новости»
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