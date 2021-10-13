Ашрам рассказала, о чем думала после потери предмета в квалификации на Олимпиаде-2020

Израильтянка Линой Ашрам рассказала, о своих мыслях после того, как она потеряла обруч в квалификации индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио.

«Начав Олимпиаду с потери обруча в квалификации, я поняла, что уже прошла через худшее, что может случиться на соревнованиях. Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне», - приводит слова Ашрам «РИА Новости», ссылясб на пресс-службу клуба «Хапоэль».

Напомним, что в финале Ашрам также потеряла предмет, на этот раз в ленту, но при этом представительница Израиля стала первой, в квалификации Линой заняла третье место.