Батыршина предположила, что Болгария снялась с турнира из-за отсутствия запасной спортсменки

Серебряный призер Олимпиады 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала снятие сборной Болгарии с групповых упражнений на чемпионате мира в Китакюсю, Япония. По официальной версии, причина кроется в травме одного из спортсменов.

«У Болгарии очень сильная команда, они точно не испугались конкуренции. Но если гимнастка получает травму, то всегда есть замена: всегда с командой едет запасная, которая встает на место выбывшей. Возможно, они не взяли с собой запасную, не ожидали, что такое может случиться, и оказалось не на кого заменить травмированную девушку. Правда, мне странно, что они прилетели вообще без запасной», - прокомментировала Батыршина Газете.ru.

Напомним чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Ранее на Олимпиаде в Токио сборная Болгарии опередила Россию в общем зачете в групповом многоборье, несмотря на протесты российской стороны пересчитать очки. В конечном итоге глава художественной гимнастики Болгарии Илиада Раева заявила, что ее сборная победила только потому, что изначально считалась фаворитом турнира.