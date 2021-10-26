Батыршина считает, что у сборной России по художественной гимнастике достаточно конкурентов на ЧМ

Серебряный призер Олимпиады в Атланте Яна Батыршина считает, что не стоит торопиться отдавать победу на чемпионате мира по художественной гимнастике российским спортсменкам.

«Вообще, заранее не стоит вешать их на шеи россиянкам. У соперниц шансы на победу тоже имеются. В личном многоборье есть очень сильная болгарка Боряна Калейн, белоруска Алина Горнасько, взявшая бронзу на ОИ в Токио. Они способны дать бой. В групповых упражнениях остаются Испания, Италия, Белоруссия. Сильных команд хватает», - приводит слова Батыршиной RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио россиянки остались без победы, в индивидуальном многоборье выиграла гречанка Лерой Ашрам, а в командных соревнованиях - сборная Болгарии. В обоих случаях второе место заняли российские гимнастки.