Яна Батыршина: Сборная Болгарии горела желанием вновь кинуть перчатку России

Серебряный призер Олимпиады в Атланте Яна Батыршина выразила сожаление, что сборная Болгарии не выступит на чемпионате мира в японском Китакюсю из-за травмы одной из спортсменок.

«Конечно, для команды очень обидно вот так приехать на турнир и фактически отбыть ни с чем. Мне их откровенно жалко. Даже речи не идет о том, что они просто решили воспользоваться шансом отдохнуть. Это реально сильная сборная и один из главных фаворитов ЧМ. Они горели желанием вновь кинуть перчатку России», - приводит слова Батыршиной RT.

Напомним, что именно сборная Болгарии выиграла Олимпиаду в Токио, оставив российских гимнасток в командном многоборье с серебром.

Добавим, что чемпионат мира по художественной гимнастике стартует завтра.