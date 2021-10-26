ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 октября 18:39
автор: Максим Скороходов

Дмитрий Свищев: Сборная Болгарии не готова проигрывать. Это доказывало бы ошибку судей на ОИ-2020

Болгарские гимнастки снялись с командных соревнований на чемпионате мира.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев связал снятие сборной Болгарии с командных соревнования чемпионата мира по художественной гимнастики с некачественным судейством на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что именно сборная Болгарии выиграла Олимпиаду в Токио, оставив российских гимнасток в командном многоборье с серебром.

«После того как наши спортсменки заявили, что будут участвовать в ЧМ, болгарские гимнастки поняли, что им там нечего ловить. Они понимают, что сейчас судейские махинации не пролезут. Проигрывать они не готовы. Если бы они проиграли, то поднялась бы волна негодования. Это было бы доказательством судейской ошибки. Тогда бы наша федерация требовала аргументов и отстаивала олимпийские награды. У судей второй фокус такой не пройдет. Это будет говорить об их некомпетентности. Не думаю, что на ЧМ повторится история Олимпиады», - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что чемпионат мира по художественной гимнастике стартует завтра в японском Китакюсю.

По официальной информации сборная Болгарии снялась с соревнований из-за травмы одной из спортсменок.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять СульшераГол и пас Свечникова помогли "Каролине" выиграть у "Торонто"Морозова и Багин - пятые на Skate AmericaСемин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом местеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаВ «Спартаке» приняли решение по Витории
Монсон — Никулин и другие бои Pravda Fighting в Москве. Прямая трансляция и шанс получить бонус до 10 000 рублей
26 октября 2021 года в КЗ «Мир» на Цветном бульваре начнется грандиозный вечер олдскульного бокса Pravda Fighting Championship, главным событием которого станет поединок Джеффа Монсона и Тимура Никулина. Начало трансляции - в 18:00 (мск).
«Ливерпуль» обзавелся партнером из России, BetBoom снял клип с «Уфой», в Приморье введут QR-коды для ставок
Обзор новостей букмекерского рынка.
Тарасенко забил пока что самый красивый гол сезона! Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч из пяти (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «блюзмены» всухую обыграли «Лос-Анджелес» (3:0) благодаря двум голам Владимира Тарасенко (3:0), первый из которых получился шедевральным.
Овечкин снова стреляет дуплетом! Сумасшедшая победа над «Оттавой» — и уже 4 гола до Халла (видео)
Очередной дубль Александра Овечкина стал решающим фактором в победе «Вашингтона» в гостях над «Оттавой» (7:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гусев помог Питеру сломать традицию! Как СКА впервые победил «Авангард» в Балашихе
Петербургские армейцы в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали волевую победу на выезде над действующим обладателем Кубка Гагарина (3:1), и новобранцы команды Никита Гусев и Микко Лехтонен внесли весомый вклад в этот успех.
Немец не подпустил «Сочи» к «Зениту». Как «Локомотив» впервые победил при Гисдоле (видео)
В заключительном матче 12-го тура РПЛ железнодорожники выиграли у сочинцев со счетом 2:1.
Гол «Спартаку» не амнистировал Дзюбу. Карпин назвал заявку на Кипр и Хорватию
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 — с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией 14 ноября в Сплите.
«У него удар триста лошадиных сил!» Снеговик Монсон и Архангел Никулин готовы подраться за «Правду»
В Москве прошла презентация Pravda Fighting, который пройдет 26 октября 2021 года на Цветном бульваре. Главным событием бойцовского вечера станет поединок Джеффри Монсона и Тимура Никулина.
Казалось бы, при чем тут презервативы? Мемы по следам разгрома «Спартака»
Унизительные поражения «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» в обзоре мемов.
Как в настольном теннисе предотвращают договорные матчи. Успешный опыт Setka Cup
В период пандемии огромную популярность в мире приобрели международные коммерческие турниры по настольному теннису Setka Cup. Руководитель по развитию этой платформы Валерий Озаренко в своей авторской колонке делится секретами успеха и оценивает перспективы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика