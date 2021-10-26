Дмитрий Свищев: Сборная Болгарии не готова проигрывать. Это доказывало бы ошибку судей на ОИ-2020

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев связал снятие сборной Болгарии с командных соревнования чемпионата мира по художественной гимнастики с некачественным судейством на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что именно сборная Болгарии выиграла Олимпиаду в Токио, оставив российских гимнасток в командном многоборье с серебром.

«После того как наши спортсменки заявили, что будут участвовать в ЧМ, болгарские гимнастки поняли, что им там нечего ловить. Они понимают, что сейчас судейские махинации не пролезут. Проигрывать они не готовы. Если бы они проиграли, то поднялась бы волна негодования. Это было бы доказательством судейской ошибки. Тогда бы наша федерация требовала аргументов и отстаивала олимпийские награды. У судей второй фокус такой не пройдет. Это будет говорить об их некомпетентности. Не думаю, что на ЧМ повторится история Олимпиады», - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что чемпионат мира по художественной гимнастике стартует завтра в японском Китакюсю.

По официальной информации сборная Болгарии снялась с соревнований из-за травмы одной из спортсменок.