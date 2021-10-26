Кудрявцева не согласна с Навкой по поводу мужчин в художественной гимнастике

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева возразила фигуристке Татьяне Навке, которая выступила против мужчин в художественной гимнастике.

«У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было», - приводит слова Кудрявцовой «Чемпионат».

Напомним, что Навка сказала, что рада, что в России не встретишь мужчин в художественной гимнастике, и что подобные тенденции заведут западное общество в тупик.