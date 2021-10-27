Винер-Усманова оценила судейство на чемпионате мира в Японии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова оценила судейство в первый день чемпионата мира в японском Китакюсю.

Напомним, что Дина Аверина на соревнованиях завоевала две золотые медали. Россиянка победила в упражнениях с мячом и обручем.

«Опасений за результат не было бы и на Олимпийских играх, если бы не наша Кузьмина. Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной — 29,125 в упражнении с мячом. Ее не было никогда — ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам,. Теперь на счету Авериной 13 побед на мировых первенствах.