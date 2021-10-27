Ирина Винер-Усманова: Дина получила наивысшую оценку в истории чемпионатов мира, Европы и Олимпиады

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о выступлении сестер Авериных на чемпионате мира в японском Китакюсю в финалах упражнений с обручем и мячом.

«Девочки выступили хорошо! Дина победила и получила наивысшую оценку, которой никогда не было на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах. Дина доказала, что на сегодняшний день она лучшая в мире. Большое спасибо нашим болельщикам! Мы чувствуем их поддержку», - приводит слова Винер-Усмановой «Чемпионат».

Напомним, что Дина одержала победу в обоих финалах, а Арина завоевала серебро в упражнении с мячом, из-за ошибки в соревнованиях с обручем она стала лишь шестой.