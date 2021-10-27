Арина Аверина прокомментировала свою ошибку в упражнении с обручем в финале ЧМ

Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала свою ошибку с в упражнении с обручем в финале чемпионата мира, который проходит в Японии.

Спортсменка заняла шестое место. Арина уронила обруч и получила от судей 24,950 балла. Победу в этой дисциплине одержала ее сестра Дина (27,750).

«Допустила грубую ошибку в упражнении с обручем, поэтому и оказалась вне медальной тройки. С мячом все получилось куда лучше, и я стала второй. Можно ли списать ошибки на сложности с акклиматизацией? Нет, все спортсменки находятся здесь в одинаковых условиях», — цитирует Арину ТАСС.

Добавим, что в упражнениях с мячом Арина (27,675) завоевала серебряную медаль, золотая досталась Дине (29,125).