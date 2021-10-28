«У меня нет слов, я в диком восторге». Батыршина оценила выступления Дины Авериной на ЧМ в Японии

Серебряный призер Олимпиады 1996 года в Атланте Яна Батыршина прокомментировала выступления своей соотечественницы Дины Авериной на чемпионате мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

Напомним, что на соревнованиях 23-летняя спортсменка завоевала две золотые медали в упражнениях с обручем и мячом. Тем самым, Дине осталось завоевать еще два «золота», чтобы по этому показателю сравняться с Евгенией Канаевой, у которой 17 побед в мировых первенствах.

– Выступление Дины – это просто феноменально! Она стала 15-кратной чемпионкой мира. В первый день чемпионата все прошло так, будто не было этого сложного сезона, не было скандала на Олимпиаде. Она просто вышла и выступила. У меня нет слов, я в диком восторге, – цитирует Батыршину портал «Метарейтинг».

Добавим, что 28 октября в Японии пройдут соревнования в упражнениях с булавой и лентой.