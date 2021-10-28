Дина Аверина стала чемпионкой мира в упражнениях с булавами, у Арины Авериной – серебро

Дина Аверина завоевала свою 16-ю золотую медаль чемпионатов мира, победив в соревнованиях с булавами.
За свое выступление Дина Аверина получила от судей оценку 27,100 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна российская гимнастка Арина Аверина (26,750 балла). Бронзовая награда у представительницы Белоруссии Анастасии Салос (26,400 балла).
Отметим, что Дина Аверина завоевала уже третью золотую медаль на чемпионате мира. В среду она одержала победу в упражнениях с обручем и мячом.
источник: «Советский спорт»