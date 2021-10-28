Россиянки Аверины завоевали серебро и бронзу чемпионата мира в упражнении с лентой

Россиянки Дина и Арина Аверины завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю, Япония.

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов.

Дина завоевала первую серебряную медаль на чемпионате мира в Японии, ранее завоевав три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.