Винер-Усманова отреагировала на серебро Дины Авериной в упражнении с лентой на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу технического комитета FIG Наталью Кузьмину.

Напомним, что российские спортсменки Дина и Арина Аверины завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в упражнении с лентой на чемпионате мира в Японии.

Победу в соревновании одержала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. Арина получила от судей за выступление 23 450 баллов.

«Дина не должна быть на том месте, на котором сейчас находится. К сожалению, наши протесты не были удовлетворены. Утром, на отборочном соревновании, ее оценка была на балл выше, чем ей поставили. Потому что Кузьмина собрала рефери. Сегодня повторилось то же самое, что было на Олимпиаде. Всем никак неймется, что Россия могла выиграть четыре золотые медали. А наши девочки опять расплачиваются за то, что они русские», — цитирует главу ВФХГ Sport24 .

Ранее Дина завоевала на чемпионате мира три золотых медали. У Арины было два серебра.