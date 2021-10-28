Батыршина - о скандале с оценками Авериной на ЧМ: При чистом исполнении пять минут оценку не ставят

Серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о скандале с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Опять лента, опять долго выставляли оценку, долго совещались. Мы даже слышали в трансляции, как Ирина Александровна Винер-Усманова не сдержалась, намекая на судей. Если Ирина Александровна так говорит, что я могу сказать… Так долго оценки не ставят. При чистом исполнении пять минут оценку не ставят. Когда гимнастка чисто и идеально выполняет упражнение, оценка занимает меньше минуты. Я не могу понять, почему это длилось так долго», - приводит слова Батыршиной «Газета.ру».

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.