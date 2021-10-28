Губерниев - о скандале на ЧМ: Каждый раз видеть заговор… Давайте успокоимся

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Дина доказала, что она великая гимнастка и все расставила по своим местам, но каждый раз видеть заговор… Боюсь представить, чтобы было, будь на месте белорусски представительница США, Великобритании или Израиля. Давайте уже успокоимся», - приводит слова Губерниева Sport24.

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.