Светлана Журова: Судьи считают, что лидерство России приводит к угасанию интереса к спорту

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировал на скандал с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Судьи в гимнастике руководствуются своими убеждениями, считая, что постоянное лидерство России приводит к угасанию интереса к спорту во всем мире. А они заинтересованы в мировом развитии. Им не нравится превосходство одной страны, поэтому они стараются его нарушить любыми способами», - приводит слова Журовой Sport24.

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.