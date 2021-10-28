Яна Кудрявцева: У Авериных лучшие постановки, но у судей немного другое мнение

Тринадцатикратная чемпионка мира Яна Кудрявцева прокомментировала результаты россиянок Дины и Арины Авериной во второй день ЧМ-2021 по художественной гимнастике.

«Наши девочки – самые сильные, у них лучшие постановки. Но у судей немного другое мнение, обидно, что полностью это не оценивают. Насколько это спортивная история? Девочки из других сборных становятся лучше. Мы тоже. Но вот Горносько набирает опыт, она давно на высоком уровне. Скорее, конкуренты становятся лучше, чем останавливаемся мы», - приводит «Чемпионат» слова серебряного призера ОИ-2016.

Напомним, что победительницей соревнований в упражнении с лентой стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила ей 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований сборная России подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.