Капранова - о чемпионате мира: Согласна с Винер-Усмановой, Дина Аверина должна была выиграть

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова высказалась о скандале с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Что касается серебра Дины Авериной, то согласна с Ириной Винер-Усмановой, Дина должна была выиграть. Лента у нее сложная, красивая и самая лучшая на сегодняшний день», - приводит слова Капрановой «Чемпионат».

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в занижении оценок Дине Авериной.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.